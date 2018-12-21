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«Роснефть» ожидает рост добычи на 2% по итогам года

Rosneft/via Globallookpress.com

экономика [ версия для печати ]

По итогам 2018 года ожидается рост добычи углеводородов на 2%. Об этом сообщается в пресс-релизе «Роснефти».

По данным компании, в 2018 году совокупный объём добычи углеводородов составит 285 млн тонн нефтяного эквивалента. За отчётный период компания также увеличила розничную реализацию нефтепродуктов на внутреннем рынке на 12%, говорится в сообщении.

Определённые по итогам заседания совета директоров направления развития подразумевают дальнейшую реализацию ресурсного потенциала «Роснефти» и новых крупных проектов. В связи с этим в 2019–2020 годах капитальные вложения компании возрастут до 1,2–1,3 трлн рублей.

По словам главного исполнительного директора «Роснефти» Игоря Сечина, достигнутые результаты свидетельствуют об эффективности одобренной в прошлом году стратегии. За год капитализация компании выросла на 40%, несмотря на волатильность нефтяного рынка, подчеркнул Сечин.

Как ранее сообщал News.ru, в рамках договорённостей ОПЕК+ Россия снизит производство нефти на 228 тыс. баррелей в сутки. Об этом заявил глава Минэнерго РФ Александр Новак.


#развитие #добыча #Роснефть #советдиректоров
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