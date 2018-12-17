Глава Роснедр рассказал о запасах нефти в РФ

РФ обеспечена чёрным золотом минимум на четверть века при текущих темпах разработки месторождений, заявил глава Роснедр Евгений Киселёв.
Ежегодно запасы нефти будут увеличиваться с помощью простого воспроизводства, заявил чиновник в интервью НТВ. В 2018 год прирост ожидается на уровне 530 млн тонн полезного ископаемого, что не превышает прогнозируемого уровня добычи.
Возглавляющий Минприроды Дмитрий Кобылкин считает, что углеводороды в России не закончатся ещё минимум 50 лет.
Ранее News.ru сообщал об увеличении экспорта угля из РФ. Отрасль будет расти до 2030 года, в основном за счёт роста поставок в Азиатско-Тихоокеанский регион и Марокко. В этом году зарубежные партнёры получат 200 млн тонн сырья, что почти в два раза меньше объёмов добычи горючего ископаемого в России.