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Глава Роснедр рассказал о запасах нефти в РФ

Global Look Press

экономика [ версия для печати ]

РФ обеспечена чёрным золотом минимум на четверть века при текущих темпах разработки месторождений, заявил глава Роснедр Евгений Киселёв.

Ежегодно запасы нефти будут увеличиваться с помощью простого воспроизводства, заявил чиновник в интервью НТВ. В 2018 год прирост ожидается на уровне 530 млн тонн полезного ископаемого, что не превышает прогнозируемого уровня добычи.

Возглавляющий Минприроды Дмитрий Кобылкин считает, что углеводороды в России не закончатся ещё минимум 50 лет.

Ранее News.ru сообщал об увеличении экспорта угля из РФ. Отрасль будет расти до 2030 года, в основном за счёт роста поставок в Азиатско-Тихоокеанский регион и Марокко. В этом году зарубежные партнёры получат 200 млн тонн сырья, что почти в два раза меньше объёмов добычи горючего ископаемого в России.


#нефть #роснедра
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