Глава Роснедр рассказал о запасах нефти в РФ

https://news.ru/storage/news/ee371843818f7b5c18731ce2684a4dd7/038f27a4-ff11-4923-89e5-57955e1dc606_850.jpg Global Look Press

РФ обеспечена чёрным золотом минимум на четверть века при текущих темпах разработки месторождений, заявил глава Роснедр Евгений Киселёв.

Ежегодно запасы нефти будут увеличиваться с помощью простого воспроизводства, заявил чиновник в интервью НТВ. В 2018 год прирост ожидается на уровне 530 млн тонн полезного ископаемого, что не превышает прогнозируемого уровня добычи.

Возглавляющий Минприроды Дмитрий Кобылкин считает, что углеводороды в России не закончатся ещё минимум 50 лет.

Ранее News.ru сообщал об увеличении экспорта угля из РФ. Отрасль будет расти до 2030 года, в основном за счёт роста поставок в Азиатско-Тихоокеанский регион и Марокко. В этом году зарубежные партнёры получат 200 млн тонн сырья, что почти в два раза меньше объёмов добычи горючего ископаемого в России.