Роскосмос должен за месяц исправить финансовую ситуацию

Госкорпорации «Роскосмос» дан месяц на то, чтобы «резко поднять» финансовую дисциплину.
Это распоряжение отдал председатель правительства Дмитрий Медведев. По словам вице-премьера Юрия Борисова, Роскосмос должен взять в этом пример с Министерства обороны.
«Это поручение в месячный срок должно быть исполнено. По результатам принятые меры будут доложены председателю правительства», — заявил он.
Ранее News.ru писал о том, что женщины не прошли отбор в отряд космонавтов. Всего в списке было 80 кандидаток, однако ни одна из россиянок не прошла тестирование и собеседование.