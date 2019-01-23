Роскосмос должен за месяц исправить финансовую ситуацию

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Госкорпорации «Роскосмос» дан месяц на то, чтобы «резко поднять» финансовую дисциплину.

Это распоряжение отдал председатель правительства Дмитрий Медведев. По словам вице-премьера Юрия Борисова, Роскосмос должен взять в этом пример с Министерства обороны.

«Это поручение в месячный срок должно быть исполнено. По результатам принятые меры будут доложены председателю правительства», — заявил он.

Ранее News.ru писал о том, что женщины не прошли отбор в отряд космонавтов. Всего в списке было 80 кандидаток, однако ни одна из россиянок не прошла тестирование и собеседование.