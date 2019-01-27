USD  65.917 EUR  74.6312
GOLD1,303 $   Brent61.39 $ Bitcoin3,572.59 $
МОСКВА-8°C10:28
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. экономика

Роскосмос будет лучше следить за качеством техники

АО «НПО Энергомаш»/vk.com

экономика [ версия для печати ]

Руководство госкорпорации Роскосмос обеспокоено наличием таких негативных факторов в работе, как плохой контроль качества поставляемых материалов и комплектующих изделий при создании сложных аппаратов.

По данным портала госзакупок, на улучшение «контроля качества работ при создании изделий ракетно-космической техники» корпорация выделит 455 млн рублей. Одной из причин этому послужила неудачная попытка запуска пилотируемого корабля «Союз» в октябре 2018 года, когда уже на второй минуте полёта экипажу пришлось совершить экстренную посадку в Казахстане.

Ранее News.ru писал о том, что госкорпорации Роскосмос дан месяц на то, чтобы «резко поднять» финансовую дисциплину. Это распоряжение отдал председатель правительства Дмитрий Медведев. По словам вице-премьера Юрия Борисова, Роскосмос должен взять в этом пример с Министерства обороны.


самое читаемое
в мире
Призыв Киева «вернуть» Кавказ и Кубань высмеяли в Сети
оружие
Российский беспилотник скрытой атаки озадачил США


читайте также
технологии 16:13, 21 января 2019
Роскосмос ищет женщин-космонавтов
технологии 11:35, 21 января 2019
Роскосмос сформирует отряд женщин-космонавтов
технологии 20:54, 19 января 2019
Роскосмос готов к созданию сверхтяжёлой ракеты «Енисей»
Лента новостей
в мире 10:15
Атташе посольства Венесуэлы в США обвинили в измене
общество 09:35
Россияне довольны работой МФЦ
происшествия 09:33
Пожар произошёл на металлургическом комбинате в Магнитогорске
в мире 08:54
Пять человек погибли в перестрелке в штате Луизиана
в мире 08:51
ОБСЕ обнаружила траншеи украинских силовиков в Донбассе
Другие новости
экономика 02:32
Австрия выступила против США и поддержала «Северный поток-2»
экономика 01:59
Списание долгов за газ в Чечне объяснили богатством «Газпрома»
экономика 14:36
Gucci должен Италии около €1,4 млрд
экономика 14:25
Вучич оценил цену за российский газ
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top