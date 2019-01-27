Роскосмос будет лучше следить за качеством техники

https://news.ru/storage/news/84f7d112e5079470e9cdc528cd0b2c97/6762ceab-f1f1-4783-8755-29236fde7dcb_850.jpg АО «НПО Энергомаш»/vk.com

Руководство госкорпорации Роскосмос обеспокоено наличием таких негативных факторов в работе, как плохой контроль качества поставляемых материалов и комплектующих изделий при создании сложных аппаратов.

По данным портала госзакупок, на улучшение «контроля качества работ при создании изделий ракетно-космической техники» корпорация выделит 455 млн рублей. Одной из причин этому послужила неудачная попытка запуска пилотируемого корабля «Союз» в октябре 2018 года, когда уже на второй минуте полёта экипажу пришлось совершить экстренную посадку в Казахстане.

Ранее News.ru писал о том, что госкорпорации Роскосмос дан месяц на то, чтобы «резко поднять» финансовую дисциплину. Это распоряжение отдал председатель правительства Дмитрий Медведев. По словам вице-премьера Юрия Борисова, Роскосмос должен взять в этом пример с Министерства обороны.