https://static.news.ru/photo/f2069b9e-b76b-11e9-bc00-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Роскомнадзор обратился к руководству банка «Открытие» за разъяснениями ситуации с утечкой персональных данных клиентов «Бинбанка», присоединённого к нему.

Об этом сообщили в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Личная информация 70 тысяч клиентов «Бинбанка» оказалась размещена на одном из сайтов. Все эти люди в разное время подавали в финансовую организацию заявки на получение кредитной карты Эlixir.

В направленном письме ведомство требует у банка «Открытие» предоставить информацию о причинах утечки, о сотрудниках, допустивших её, и мерах, принятых для исправления ситуации, передаёт « Интерфакс ».

Ранее News.ru писал о том, что компания Ozon отчиталась перед РКН по утечке данных своих покупателей.