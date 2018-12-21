Росимущество могут подчинить Федеральному казначейству

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Дмитрий Пристансков

Отставка руководителя Федерального агентства по управлению государственным имуществом (Росимущество) Дмитрия Пристанскова может оказаться не единственным серьёзным изменением в судьбе ведомства. Весьма вероятным становится переподчинение агентства другому ведомству.

Росимущество из ведения Минэкономики могут передать Федеральному казначейству. Решение по данному вопросу пока не принято, а дискуссия о возможном переподчинении агентства будет вестись уже после Нового года, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источник в финансово-хозяйственном блоке кабмина.

После фактического завершения этапа «большой» приватизации и с переходом вопросов о судьбе крупнейших активов на уровень премьер-министра и президента в правительстве говорили о необходимости постановки перед Росимуществом новых задач. Одним из вариантов называлось преобразование ведомства в госкорпорацию с сохранением за ней функций управления активами. При этом полномочия по работе с казной и земельным отношениям предполагалось передать казначейству и Росреестру.

Ранее News.ru сообщал, что руководитель Росимущества Дмитрий Пристансков уходит в отставку. Источники объясняют такое решение усталостью чиновника от «бесконечной нервной работы». Указ об увольнении Пристанскова уже подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.