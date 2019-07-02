Более пяти тысяч билетов российских авиакомпаний забронировано на рейсы в Грузию с седьмого июля и до конца месяца, сообщили сотрудники Росавиации
Более 5200 авиабилетов российских авиакомпаний забронировано в Грузию с 7 июля и до конца июля, — цитирует ведомство ТАСС.
Ранее News.ru сообщал, что прекращение полётов российских авиакомпаний и последовавший за этим отток российских туристов обойдётся Грузии в круглую сумму. По оценкам главы Национальной администрации туризма Мариам Квривишвили, ущерб экономике республики составит 2 млрд лари (около $710 млн).