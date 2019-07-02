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«Новатэк» готов оказать помощь «Газпрому» с поставками в ЕС в случае остановки транзита газа через Украину. Об этом заявил глава «Новатэка» Леонид Михельсон.

По словам главы компании, обязательства по поставкам газа в Европу могут быть поддержаны за счёт продажи сжиженного природного газа (СПГ) с завода «Ямал СПГ». Если от «Газпрома» будут обращения, мы...