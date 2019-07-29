https://static.news.ru/photo/6e41308c-b219-11e9-9e04-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Авиакомпании РФ в июле 2019 года увеличили объёмы перевозок на внутренних маршрутах примерно на 20% по сравнению с аналогичным периодом 2018-го, объявил глава Росавиации Александр Нерадько.

В июне отрасль показала рост числа пассажиров на 9,9%, до 12,622 млн человек, передаёт агентство « Прайм ».

По данным ведомства, авиакомпании в январе-июне 2019 года увеличили перевозки пассажиров по сравнению с аналогичным периодом 2018-го на 12,1%, до 57,679 млн человек. Перелёты на международных рейсах выросли на 18,1%, до 24,484 миллиона человек, на внутренних — на 8,1%, до 33,195 миллиона пассажиров.

Ранее News.ru писал, что Москва готова вести переговоры с авиационными властями Украины о возобновлении авиасообщения между двумя странами. Об этом сообщил глава Росавиации Александр Нерадько.