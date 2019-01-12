Росатом рассказал о строительстве плавучей АЭС

https://news.ru/storage/news/370c750c4ca6038c37c857f33ca0a2ed/a935987b-ab96-4192-bec0-3af33e708518_850.jpg rosatom.ru/Global Look Press

Росатом ведёт переговоры по проекту плавучей АЭС со странами Юго-Восточной Азии, Персидского залива и Латинской Америки.

«Мы ведём активные переговоры со странами из самых разных регионов», — сообщил глава госкорпорации Алексей Лихачёв в интервью телеканалу «Россия 24».

По его словам, партнёры из Юго-Восточной Азии активно интересуются данным объектом, также информацию узнают компании из стран Персидского залива и Латинской Америки.

Ранее News.ru писал, что сотрудники Росатома представили образцы экспериментального противоаварийного ядерного топлива для атомных станций. По словам представителей пресс-службы топливной компании ТВЭЛ, они будут протестированы в исследовательском реакторе МИР Научно-исследовательского института атомных реакторов.