Росатом рассказал о строительстве плавучей АЭС

Росатом ведёт переговоры по проекту плавучей АЭС со странами Юго-Восточной Азии, Персидского залива и Латинской Америки.
«Мы ведём активные переговоры со странами из самых разных регионов», — сообщил глава госкорпорации Алексей Лихачёв в интервью телеканалу «Россия 24».
По его словам, партнёры из Юго-Восточной Азии активно интересуются данным объектом, также информацию узнают компании из стран Персидского залива и Латинской Америки.
Ранее News.ru писал, что сотрудники Росатома представили образцы экспериментального противоаварийного ядерного топлива для атомных станций. По словам представителей пресс-службы топливной компании ТВЭЛ, они будут протестированы в исследовательском реакторе МИР Научно-исследовательского института атомных реакторов.