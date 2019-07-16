Заместитель генерального директора Росатома по международной деятельности Николай Спасский провёл рабочую встречу с послом республики Судан в РФ Надиром Бабикером. В ходе беседы стороны обсудили сотрудничество в области мирного атома, в том числе вопрос о строительстве плавучей атомной электростанции.
Дипломат подтвердил приверженность новых властей Хартума всем имеющимся договорённостям с Москвой. Соглашение о развитии проекта сооружения АЭС на территории республики Россия и Судан подписали в 2017 году, передаёт
Ранее News.ru писал, что Росатом и государственная корпорация ядерной промышленности КНР подписали контракт на сооружение энергоблоков № 3 и № 4 АЭС «Сюйдапу». Церемония состоялась в присутствии российского и китайского лидеров Владимира Путина и Си Цзиньпина.