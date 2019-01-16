Кого в России роботы оставят без работы

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Кадр из фильма «Робот по имени Чаппи»

Искусственный интеллект угрожает многим профессиям

В скором будущем в России могут исчезнуть профессии водителя и продавца. Это связано с общемировой тенденцией на роботизацию экономики и бизнеса, пояснил в эфире программы «Наблюдатель» телеканала «Культура» глава представительства Singularity University в Москве Евгений Кузнецов.

По его словам, сегодня сферы торговых и автотранспортных услуг — одни из самых быстро роботизируемых. В целом тренд таков, что под возможное вытеснение искусственным интеллектом (ИИ) попадают большей частью профессии, связанные со средним уровнем квалификации, и при этом достаточно узкой специализации.

«То есть там, где человек применяет какой-то простой, но достаточно специфический навык», — пояснил эксперт, заметив, что сейчас новые технологии появляются в два-три раза чаще, чем, например, сто лет назад.

Вот пример из России: в 2016 году Сбербанк сократил 450 юристов, которые готовили для компании иски. Аналитики из Superjob предвещают, что к 2020 году рынок труда для бухгалтеров начального уровня и делопроизводителей сократится в три раза. А виноват в этом переход на электронный документооборот.

Быстрее и дешевле

Искусственный интеллект монополизирует все сферы человеческой жизни — это уже давно не футурологические идеи, а нынешние реалии. Результаты ведущих научных исследований предупреждают: в ближайшие десятилетия мир столкнётся с безработицей ужасающих масштабов. Согласно данным Оксфордского университета, в течение следующих 20-ти лет в США каждое второе рабочее место будет автоматизировано — 47% работников заменят машины. В Китае — 27%. Это связано с огромной выгодой: ИИ всё делает быстрее и дешевле человека, причём тратит на освоение нового навыка секунды, а не месяцы и годы. Yoshio Tsunoda/AFLO/Global Look Press

«Все массовые профессии — такие, как кассиры, продавцы, торговые посредники, мерчендайзеры, складские работники, даже официанты — можно автоматизировать, а значит, их автоматизируют», — говорит исследователь ИИ в технологической компании Clique Technologies Артём Чернодуб.

Журналисты в зоне риска

По данным Международной федерации робототехники, лидирует по автоматизации Южная Корея, где на каждые 10 тыс. рабочих приходится 531 робот. В целом, вымирающих профессий становится с каждым годом всё больше. В зоне риска оказались и сотрудники электронных медиа. Los Angeles Times, Associated Press, Press Forbes уже сегодня активно используют роботов, создающих, в частности, оперативные финансовые сводки. ИИ намного быстрее журналиста соберёт информацию, выяснит «кто, что, когда, где, как и почему», даже опросит экспертов и оформит итоговый материал. Через 15 лет 90% новостных репортажей будут генерироваться автоматически, прогнозируют специалисты американской компании Narrative Science.

Однако компьютер никогда не сможет превзойти человека там, где требуются мастерство передачи живых эмоций, красота стиля, тонкость наблюдений — в колумнистике и жанре художественного репортажа. Кроме того, ничто не угрожает профессиям, связанными с эмоциями и непосредственным контактом человека с человеком (например, психолог). Сохранится спрос на артистов, ведущих, дизайнеров, шоуменов, художников.

Люди на смену роботам

Ко всему прочему, уже есть примеры обратного порядка, когда работодатели отказываются от услуг ИИ и нанимают людей. В 2015 году в японском городе Сасебо (префектура Нагасаки) открылась первая в мире гостиница, где постояльцев обслуживают роботы — уборщики, портье, носильщики. Гостей в Henn-na Hotel встречали два роботираннозавра, которые регистрировали постояльцев и могли ответить на простые вопросы. Их сегодня нет — администрация решила, что такие помощники не нужны: они слишком экзотичны, часто выходят из строя, дорого обходятся в обслуживании и раздражают гостей. Традиционный персонал приходит на смену и другим роботам в отеле.

«Включение в работу искусственного интеллекта — это очень сложный и затратный инвестиционный процесс. И он пока применяется только в ограниченных секторах. Это, в первую очередь, конвейерное производство. Там, например, исчезли сварщики, которые варили кузова на автомобилях, маляры — их заменили роботы», — поясняет News.ru проректор Академии труда и социальных отношений Александр Сафонов.

Не всё так однозначно

В то же время, отмечает он, широко внедряются информационные технологии. Например, сейчас оператор в банке не должен вручную забивать данные о нас в систему — они появится автоматически, если мы предъявим пластиковую карточку. Много говорится о беспилотных автомобилях, которые могли бы заменить таксистов и дальнобойщиков. Но чтобы такой механизм был введён в действие, должна появиться особая среда, специальная разметка, инфраструктура контроля за этими машинами. Кроме того, судя по отдельным инцидентам, самостоятельно пилотируемая техника не всегда справляется со своими задачами.

«У нас на сегодняшний день достаточно хорошо автоматизирована система управления в метро. Компьютеры следят за движением поездов, ушло в прошлое обязательное сопровождение машиниста помощником. Тем не менее, машинист остаётся, просто меняется его качество, он уже начинает быть оператором», — рассуждает Сафонов.

Робототехника применяется при добыче угля. Но есть и шахтёры, добывающие уголь в таких глубинах, куда технику спустить невозможно. А многие работники супермаркетов, прежде всего в США, не просто сидят на кассе, но ведут коммуникацию с клиентом, презентуют товар, развивает свою мысль собеседник News.ru.