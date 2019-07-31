Квартиры в центре Москвы, собственником которых является британская королева Елизавета II, стоят около $12 млн. Такое мнение выразила председатель совета директоров риелторской компании Kalinka Realty Екатерина Румянцева.
В доме № 10 по 1-му Обыденскому переулку, о котором идёт речь в публикациях, всего 12 квартир. Их площадь составляет от 70 до 360 кв. м, передаёт
Стоимость при экспонировании составляет около $15 тысяч за кв. м, — пояснила Румянцева.
Однако, по словам риелтора, реальная продажная стоимость, как правило, ниже.
Также Румянцева добавила, что считает нормальной ситуацией, когда дорогая недвижимость в престижной локации приобретается для проживания дипломатов.
Как писал News.ru, британская королева Елизавета II оказалась владелицей дорогостоящего жилья в самом центре российской столицы. Монаршей особе принадлежат сразу четыре квартиры в 1-м Обыденском переулке.