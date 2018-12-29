РФ запретила импорт украинских товаров

https://news.ru/storage/news/71278745837eda973ecf2ca8a2d45a3d/a43eba69-9618-4a12-975d-3edf43fe01a4_850.jpg Sergey Kovalev/Global Look Press

Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что РФ запретила ввоз ряда товаров с Украины. Однако их список в настоящее время не опубликован.

«Это — ответная мера на санкционные ограничения со стороны Украины. Подписал соответствующее постановление», — сообщил он в Twitter.

Россия вводит запрет на импорт ряда украинских товаров. Это ответная мера на санкционные ограничения со стороны Украины. Подписал соответствующее постановление — Дмитрий Медведев (@MedvedevRussia) 29 декабря 2018 г.

27 декабря правительство Украины расширило список запрещённых к ввозу на территорию страны российских товаров. В перечень вошли кукурузный крахмал, глюкоза и сироп из глюкозы, мальтодекстрин и сироп из мальтодекстрина. Кроме того, на Украине уже запрещён импорт из России молочной продукции, чая, кофе, пива, алкоголя, шампуней, гелей для душа, мыла, железнодорожного оборудования, химии для сельского хозяйств, писал News.ru.