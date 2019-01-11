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РФ снизила добычу нефти в январе в рамках решения ОПЕК+

Zamir Usmanov/Global Look Press

экономика [ версия для печати ]

Россия снизила добычу нефти в январе в рамках решения ОПЕК+ более чем на 30 тыс. баррелей в сутки.

«По плану в этом месяце — выйти на минус 50 тыс. баррелей в сутки. Сейчас чуть более чем на 30 тыс. баррелей в сутки [снизили] к уровню октября. Это предварительная цифра», — сказал журналистам министр энергетики Александр Новак.

Ранее News.ru писал о том, что стоимость нефти эталонных марок показывает отрицательную динамику в ходе утренних торгов 11 января. Так, цена мартовских фьючерсов на нефть Brent к 09:06 мск снизилась на $0,13, до $61,55 за баррель. В Нью-Йорке нефть также уменьшается в цене. К этому времени за баррель WTI предлагали $52,58 (-$0,01).


#нефть #россия #опек
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