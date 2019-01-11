РФ снизила добычу нефти в январе в рамках решения ОПЕК+

https://news.ru/storage/news/eb4191048da363a253443ac061d018e9/c4912e8b-401a-400f-a096-464129a5da0c_850.jpg Zamir Usmanov/Global Look Press

Россия снизила добычу нефти в январе в рамках решения ОПЕК+ более чем на 30 тыс. баррелей в сутки.

«По плану в этом месяце — выйти на минус 50 тыс. баррелей в сутки. Сейчас чуть более чем на 30 тыс. баррелей в сутки [снизили] к уровню октября. Это предварительная цифра», — сказал журналистам министр энергетики Александр Новак.

Ранее News.ru писал о том, что стоимость нефти эталонных марок показывает отрицательную динамику в ходе утренних торгов 11 января. Так, цена мартовских фьючерсов на нефть Brent к 09:06 мск снизилась на $0,13, до $61,55 за баррель. В Нью-Йорке нефть также уменьшается в цене. К этому времени за баррель WTI предлагали $52,58 (-$0,01).