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РФ сохранит место среди крупнейших экономик мира

Сергей Киселев/АГН «Москва»

экономика [ версия для печати ]

Россия останется в десятке крупнейших экономик мира к 2030 году. К такому мнению пришли аналитики банка Standard Chartered.

Согласно прогнозу экспертов кредитной организации, опубликованному агентством Bloomberg, к 2030 году экономика РФ по паритету покупательной способности окажется на восьмом месте в мире с показателем $7,9 трлн.

В то же время на первом месте будет находиться экономика Китая, чей ВВП достигнет $64,2 трлн. Второе место, согласно прогнозу, достанется Индии с показателем ВВП в $46,3 трлн. Экономика США, ВВП которых будет составлять $31 трлн, будет занимать третье место.

Далее в списке Standard Chartered идут Индонезия ($10,1 трлн), Турция ($9,1 трлн), Бразилия ($8,6 трлн) и Египет ($8,2 трлн).

Девятое место достанется Японии ($7,2 трлн), десятое — Германии ($6,9 трлн).

Как ранее писал News.ru, эксперты Всемирного банка снизили прогноз роста экономики России в 2019 году до 1,5% вместо прогнозируемых ранее 1,8%. При этом в 2020 и 2021 году российская экономика, наоборот, покажет годовой рост в 1,8%.


#экономика #россия #прогноз #ВВП
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