https://static.news.ru/photo/3662385e-9c99-11e9-b003-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Gazprom/Global Look Press

Россия в июне перевыполнила условия соглашения ОПЕК+ о сокращении нефтедобычи. Такие данные следуют из материалов Центрального диспетчерского управления топливно-энергетического комплекса (ЦДУ ТЭК).

В июне в России отмечался рост добычи нефти на 0,4% по отношению к маю 2019 года и на 0,8% в годовом выражении. Показатель достиг уровня в 11,155 млн баррелей в сутки, а сделка ОПЕК+ была перевыполнена на 16,7%.

Таким образом сокращение добычи нефти в РФ в июне в рамках ОПЕК+ составило 266 тысяч баррелей в сутки и 307 тысяч баррелей в сутки в мае (выше договорённостей на 34,7%).

Соглашение на первые шесть месяцев 2019 года предусматривало снижение добычи нефти странами ОПЕК+ на 1,2 млн баррелей в сутки от уровня октября 2018 года, из этого объёма на РФ приходилось 228 тысяч баррелей.

Министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих спрогнозировал улучшение спроса на нефть во втором полугодии, но уточнил, что её запасы всё ещё слишком велики, писал News.ru.