https://static.news.ru/photo/d8eec8ca-9678-11e9-bf68-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Aleksey Ivanov/ TV Zvezda/Global Look Press

Россия в 2018 году поставила за рубеж на 2% больше товаров военного назначения, чем планировалось.

Об этом сообщил президент России Владимир Путин на заседании Комиссии по вопросам военно-технического сотрудничества (ВТС) России с иностранными государствами. По его словам, предыдущие решения по этому вопросу помогли добиться такого результата.

Благодаря последовательной реализации принятых в ходе предыдущих заседаний решений в 2018 году перевыполнен план поставок товаров военного назначения за рубеж на два процента, — отметил Путин.

Ранее News.ru писал о том, что действие продовольственного эмбарго в отношении установивших антироссийские санкции стран продлено. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.