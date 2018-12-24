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РФ откажется от доллара в крупных торговых контрактах

Сергей Булкин/News.ru

экономика [ версия для печати ]

РФ постепенно отходит от расчётов в американской валюте в крупных торговых контрактах. Об этом рассказал журналистам глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

По словам министра, отказаться от доллара удалось прежде всего в сфере военных контрактов, передаёт агентство РБК. Так, расчёты за поставки российских зенитно-ракетных комплексов С-400 проходили в рублях или в национальных валютах Китая, Индии и Турции соответственно.

Так, в начале октября 2018 года был подписан контракт России и Индии на поставку пяти полков С-400. Сумма контракта составила $5 млрд, отметил Мантуров. Контракт с Турцией подписан в декабре 2017 года и предусматривает поставку четырёх дивизионов на сумму $2,5 млрд. Китай приобрёл шесть дивизионов, сумма контракта превысила $3 млрд, отметил министр.

В то же время популярные в девяностые бартерные схемы, когда расчёты осуществлялись «китайской тушёнкой либо пуховиками», остались в прошлом, констатировал Мантуров.

В конце ноября турецкий лидер Тайип Эрдоган заявлял, что Анкара проведёт расчёты с Москвой за поставку российских зенитно-ракетных комплексов С-400 в Турцию в национальных валютах, писал News.ru.


#россия #доллар #контракт #денисмантуров #дедолларизация
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