https://static.news.ru/photo/aa7c43e4-b470-11e9-85f3-fa163e074e61_660.jpg Фото: DanitaDelimont.com/Global Look Press

Москва не оспаривает право Минска на получение компенсации из-за поставок загрязнённой нефти по трубопроводу «Дружба» и не пытается избежать возмещения убытков. Об этом заявил посол РФ в Белоруссии Дмитрий Мезенцев.

Он заверил, что Минск получит компенсацию, как только будет завершена работа по подсчёту убытков.

Дипломат добавил, что российская сторона практически полностью удовлетворила запрос Белоруссии на дополнительную поставку нефти. По его словам, Минск «в считанные недели» получит 98 тысяч тонн сырья трубопроводным транспортом, сообщает РИА Новости .

Ранее News.ru писал, что руководство «Транснефти» утвердило максимальный размер выплат грузоотправителям из-за загрязнённой нефти в «Дружбе». Размер компенсации составит $15 за баррель некондиционной нефти.