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РФ хочет продлить действующий контракт по транзиту газа

Str/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

экономика [ версия для печати ]

Россия хочет продлить действующий контракт по транзиту газа, заявил глава Министерства иностранных дел Украины Павел Климкин. При этом Киев, по его словам, настаивает на заключении нового договора по европейским правилам.

«Мы сегодня с делегацией ЕК выступали с очень чёткой одной позицией, даже Евросоюз пытается растолковать России, которая не хочет слушать, что правила поменяли, что жизнь поменялась, но логика господина Миллера (глава „Газпрома“ Алексей Миллер. — Прим.) — просто продлить существующие контракты», — сказал Климкин после трехсторонних консультаций Украины, России и ЕК по транзиту газа.

По словам Климкина, Москва не учитывает то, что на Украине поменялось законодательство, а ей необходимо заключать договоры по новым правилам, соответствующим европейским стандартам.

Ранее в компании «Нафтогаз» заявили о готовности снизить сумму иска к «Газпрому» до $2 млрд, но только в случае продления контракта на транзит российского газа через территорию Украины после 2019 года, писал News.ru.


#украина #Газпром #транзитгаза
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