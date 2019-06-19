https://static.news.ru/photo/580c9986-9267-11e9-a172-fa163e074e61_1024.jpg Улан-Баторская городская железная дорога Фото: UBTZOfficial/facebook.com

Власти России и Монголии обсуждают возможность реструктуризации долга Улан-Баторской железной дороги (УБЖД) перед монгольским правительством.

По словам источников, в настоящее время задолженность УБЖД составляет примерно $37,6 млн по текущему курсу.

Российская сторона настаивает на полном списании кредита, на что в Монголии предлагают перевести весь долг в уставный капитал, однако данный шаг невыгоден для РФ, так как он даст монгольским властям контроль в УБЖД.

Делегация России во главе с министром транспорта Владимиром Токаревым выдвинула компромиссное решение, которое заключается в списании одной части долга и конвертации другой в уставный капитал, передаёт « Коммерсант ».

Ранее News.ru писал, что возведение ГЭС в Монголии на впадающей в Байкал реке Селенга невозможно. Как считает заместитель главы Федерального агентства водных ресурсов (Росводресурсы) Вадим Никаноров, причиной тому является качество вод, которые несёт река из соседнего государства.