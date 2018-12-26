РФ и КНР изучают вопрос поставок СПГ с Сахалина в Китай

Россия и Китай изучают вопрос о целесообразности организации поставок сжиженного природного газа (СПГ) с Сахалина на рынок КНР. Об этом рассказал журналистам чрезвычайный и полномочный посол РФ в КНР Андрей Денисов.
По словам дипломата, существуют планы поставок СПГ в Китай не только с Ямала, но и с острова Сахалин. Поставки могут осуществляться частью в форме сжиженного природного газа, а со временем возможна постройка трубопровода.
Трубопроводный газ существенно дешевле сжиженного, однако проекты строительства трубопроводов могут реализовываться только на основе чётких договорённостей о долгосрочных поставках, пояснил посол.
Он отметил, что труба идёт только в одном направлении, поэтому СПГ, как рыночный товар, более удобен, но в то же время он и дороже.
В России на сегодняшний день производство СПГ осуществляется на двух заводах — в рамках проекта «Сахалин-2», оператором которого является Sakhalin Energy, и на «Ямал СПГ», принадлежащем компании «Новатэк».
Как ранее писал News.ru, Китай за ноябрь увеличил импорт сжиженного природного газа до 5,99 млн тонн. Это в полтора раза больше по сравнению с предыдущим периодом.