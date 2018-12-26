РФ и КНР изучают вопрос поставок СПГ с Сахалина в Китай

https://news.ru/storage/news/517a12a3bc79d803bd28999506ff1c01/4ccfc3c7-7df2-4824-ab06-f24cbc5ef7d0_850.jpg Hendrik Schmidt/ZB/Global Look Press

Россия и Китай изучают вопрос о целесообразности организации поставок сжиженного природного газа (СПГ) с Сахалина на рынок КНР. Об этом рассказал журналистам чрезвычайный и полномочный посол РФ в КНР Андрей Денисов.

По словам дипломата, существуют планы поставок СПГ в Китай не только с Ямала, но и с острова Сахалин. Поставки могут осуществляться частью в форме сжиженного природного газа, а со временем возможна постройка трубопровода.

Трубопроводный газ существенно дешевле сжиженного, однако проекты строительства трубопроводов могут реализовываться только на основе чётких договорённостей о долгосрочных поставках, пояснил посол.

Он отметил, что труба идёт только в одном направлении, поэтому СПГ, как рыночный товар, более удобен, но в то же время он и дороже.

В России на сегодняшний день производство СПГ осуществляется на двух заводах — в рамках проекта «Сахалин-2», оператором которого является Sakhalin Energy, и на «Ямал СПГ», принадлежащем компании «Новатэк».

Как ранее писал News.ru, Китай за ноябрь увеличил импорт сжиженного природного газа до 5,99 млн тонн. Это в полтора раза больше по сравнению с предыдущим периодом.