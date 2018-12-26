USD  68.7448 EUR  78.4309
GOLD1,273 $   Brent50.46 $ Bitcoin3,873.64 $
МОСКВА-9°C11:31
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. экономика

РФ и КНР изучают вопрос поставок СПГ с Сахалина в Китай

Hendrik Schmidt/ZB/Global Look Press

экономика [ версия для печати ]

Россия и Китай изучают вопрос о целесообразности организации поставок сжиженного природного газа (СПГ) с Сахалина на рынок КНР. Об этом рассказал журналистам чрезвычайный и полномочный посол РФ в КНР Андрей Денисов.

По словам дипломата, существуют планы поставок СПГ в Китай не только с Ямала, но и с острова Сахалин. Поставки могут осуществляться частью в форме сжиженного природного газа, а со временем возможна постройка трубопровода.

Трубопроводный газ существенно дешевле сжиженного, однако проекты строительства трубопроводов могут реализовываться только на основе чётких договорённостей о долгосрочных поставках, пояснил посол.

Он отметил, что труба идёт только в одном направлении, поэтому СПГ, как рыночный товар, более удобен, но в то же время он и дороже.

В России на сегодняшний день производство СПГ осуществляется на двух заводах — в рамках проекта «Сахалин-2», оператором которого является Sakhalin Energy, и на «Ямал СПГ», принадлежащем компании «Новатэк».

Как ранее писал News.ru, Китай за ноябрь увеличил импорт сжиженного природного газа до 5,99 млн тонн. Это в полтора раза больше по сравнению с предыдущим периодом.


#россия #китай #сахалин #спг #энергопоставки
самое читаемое
в мире
Посольство РФ ответило на поздравление Мэй
спорт
Чайковская задалась вопросом о будущем Медведевой

читайте также
в мире 18:50, 24 декабря 2018
КНР увеличила импорт СПГ до 5,99 млн тонн
экономика 16:54, 13 ноября 2018
Первая партия СПГ с Ямала пришла в Китай
экономика 10:54, 3 октября 2018
Минэнерго: КНР в январе-августе увеличила закупки СПГ на 50%
Лента новостей
экономика 11:28
Торговый сбор для малого бизнеса снизят в Москве
политика 11:26
Петербургские вице-губернаторы покинули посты
в мире 11:23
Французы готовы судиться с правительством из-за экологии
в мире 11:22
Вулкан в Индонезии не даёт изучить причину цунами
спорт 11:19
Пойманный на кокаине игрок «Спартака» может сменить клуб
Другие новости
экономика 11:28
Торговый сбор для малого бизнеса снизят в Москве
экономика 10:48
Курс рубля снижается на открытии торгов
экономика 10:42
Реорганизация «Открытия» лишила гарантий кредиторов UTair
экономика 10:23
Китайская компания наладила поставки зерна из Приморья
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top