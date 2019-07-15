Россия и Индия будут осуществлять расчёты в национальных валютах. Эта договорённость будет распространяться на сделки о покупке вооружений.
По данным агентства
Агентство отмечает, что достигнутые договорённости позволят Индии в ближайшее время осуществить первый взнос за поставку из России двух кораблей для ВМС страны.
Так в октябре 2018 года был заключён контракт в рублях на поставку российских зенитных ракетных систем С-400 в Индию.
Как ранее писал News.ru, межправительственное соглашение о переходе на расчёты в национальных валютах — рублях и юанях — заключили Россия и Китай. Соответствующий документ подписали первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов и председатель Народного банка Китая И Ган.