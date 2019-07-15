https://static.news.ru/photo/8abbf53e-a6e9-11e9-9b54-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Prabhat Kumar Verma/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Россия и Индия будут осуществлять расчёты в национальных валютах. Эта договорённость будет распространяться на сделки о покупке вооружений.

По данным агентства Bloomberg , ссылающегося на источники в России и Индии, расчёты в рублях и рупиях позволят странам избежать рисков возможных санкций со стороны США.

Агентство отмечает, что достигнутые договорённости позволят Индии в ближайшее время осуществить первый взнос за поставку из России двух кораблей для ВМС страны.

Так в октябре 2018 года был заключён контракт в рублях на поставку российских зенитных ракетных систем С-400 в Индию.

Как ранее писал News.ru, межправительственное соглашение о переходе на расчёты в национальных валютах — рублях и юанях — заключили Россия и Китай. Соответствующий документ подписали первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов и председатель Народного банка Китая И Ган.