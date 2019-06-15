https://static.news.ru/photo/da770e98-8f7d-11e9-bcf7-fa163e074e61_1024.jpg Здание Минэкономразвития Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Россия и Белоруссия согласовали примерно 90% программы углубления интеграции двух стран, сообщил глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин.

Дальнейшее обсуждение продолжится на уровне премьер-министров, чья встреча пройдёт 21 июня в Минске.

На 90% документ согласован. Ещё остались детали по срокам, дальше будет более глубокая проработка тех элементов, которые есть, но мы постепенно движемся к 100% отметке, — цитирует ТАСС слова российского политика.

Как ранее писал News.ru, белорусский министр экономики Дмитрий Крутой сообщил, что обновлённую программу углубления интеграции в рамках Союзного государства РФ и Белоруссии планируется представить главам правительств двух стран. Он подчеркнул, что она будет рассчитана на период до 2022–2023 годов.