РФ и Азербайджан создадут СП в нефтедобывающей сфере

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Россия и Азербайджан могут создать совместные предприятия (СП) в сфере добычи нефти. Об этом рассказал журналистам посол РФ в Азербайджане Михаил Бочарников.

Выступая на пресс-конференции в Баку, дипломат отметил, что совместные планы двух стран предусматривают создание совместных предприятий по организации добычи нефти. По словам посла, государства будут оказывать поддержку предприятиям, а те, в свою очередь, будут содействовать развитию промышленного производства. Акцент, по словам Бочарникова, следует делать именно на промышленной сфере — это будет способствовать развитию экономических связей двух стран, а также позволит диверсифицировать экономику Азербайджана.

Как отметил посол, также существуют совместные планы по созданию предприятий в области сельскохозяйственного машиностроения. Российская сторона заинтересована в поставках в республику соответствующей техники, а также в создании совместного производства.

По оценке Бочарникова, российские инвестиции в экономику Азербайджана составляют до $4,2 млрд.

Ранее министр экономического развития РФ Максим Орешкин по итогам заседания межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству России и Азербайджана отмечал, что в 2019 году отношения двух стран в экономике могут выйти на новый уровень, писал News.ru.