https://static.news.ru/photo/558c7adc-a81f-11e9-8f7d-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Исследование «Национальной ассоциации коллекторских агентств» (СРО НАПКА) показало, что для выплаты задолженности по кредитам среднему российскому заёмщику нужно 11 ежемесячных зарплат.

Показатель вырос, по сравнению с данными за 2014 год, в 1,5 раза. Объём закредитованности населения на данный момент составляет 16 трлн рублей, что на 23% больше, чем в прошлом году, пишут « Известия ».

Отмечается, что около 10% обременённых долгами граждан зарабатывают менее 50 тысяч рублей в месяц и тратят большую часть дохода на обязательные выплаты по займам. При этом 2,3 млн человек имеют доход около 20 тысяч рублей, что, с учётом имеющихся у них кредитов, приближает их к черте бедности.

Самые закредитованные регионы в России — Тува, Калмыкия и Алтайский край.

Как писал News.ru ранее, банки смогут собирать биометрические данные россиян при открытии счетов и вкладов. Соответствующий законопроект в первом чтении приняли депутаты Госдумы.