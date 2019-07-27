https://static.news.ru/photo/670847bc-b078-11e9-8d9b-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Владельцы ресторанов пожаловались на убытки, которые им приходится терпеть из-за несогласованной акции в центре Москвы.

Так, по словам ресторатора Аркадия Новикова, из-за митинга оппозиции в центре города закрыта половина заведений.

Конечно, ресторан теряет деньги, — приводит его слова «Москва 24».

27 июня на Пушкинской площади начался несогласованный митинг оппозиции. Его организаторов — незарегистрированных «из-за брака в подписях» кандидатов в Мосгордуму — задержали ещё до начала мероприятия.

При этом несколько участников акции вступили в стычку с сотрудниками правоохранительных органов. Они прорвали полицейское оцепление и вышли на проезжую часть Тверской улицы. Протестующие направились в сторону мэрии. Портал «ОВД-инфо» сообщил уже о почти 300 задержанных.

Во время разгона протестующих пострадала муниципальный депутат округа Хамовники Александра Парушина. Омоновец разбил ей дубинкой голову до крови, и она на несколько минут потеряла сознание, писал News.ru.