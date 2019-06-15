Еврокомиссия заявила, что решения о создании рабочей группы между РФ и ЕС по переводу взаимных расчётов за энергоносители в евро и рубли ещё нет. Вопрос обсуждался в ходе встречи главы Минфина Антона Силуанова с вице-президентом ЕК Марошем Шефчовичем в Москве.
В ходе обсуждения с министром Силуановым зампредседателя Шефчович коснулся этого рабочего документа и идеи создания рабочей группы. Было согласовано продолжение диалога на различных уровнях, — приводит ТАСС заявление пресс-службы ЕК.
Мера позволит снизить риски для задействованных в двусторонней торговле бизнесменов, сообщил пресс-секретарь вице-премьера Антона Силуанова Андрей Лавров.
По словам эксперта «БКС Брокер» Ивана Копейкина, обсуждение перехода на расчёты в рубли и евро — вполне закономерный шаг в период торгового протекционизма и санкций. Тем самым страны просто пытаются снизить риски. Это может привести к большей независимости от ограничительных мер со стороны США, что выгодно обеим сторонам, писал News.ru.