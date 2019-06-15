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Новый рост потребительских цен на бензин зафиксирован в России. В период с 3 по 9 июня они поднялись на 0,3%, или 11 копеек. Заправить машину теперь в среднем стоит 44,38 рубля за литр.

Росстат сообщает, что цены на бензин марок АИ-92 и АИ-95 поднялись на 12 и 13 копеек и составили 42,09 рубля и 45,43 рубля за литр соответственно. Бензин АИ-98 подорожал на...