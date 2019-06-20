https://static.news.ru/photo/654a7392-933a-11e9-9d29-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Российская национальная валюта демонстрирует уверенный рост к доллару на фоне решений и комментариев Федеральной резервной системы (ФРС) США относительно денежно-кредитной политики.

ФРС оставила без изменений базовую ставку на уровне 2,25–2,5% годовых и спрогнозировала её возможное снижение в июле. Это привело к снижению доллара как на Форексе, так и на внутреннем российском рынке и росту рубля соответственно.

Так, в 10 утра по московскому времени 20 июня отечественная валюта расчётами «завтра» выросла на 24 копейки — до 63,55 рубля за доллар. В то же время рубль несколько снизился по отношению к евро — до 71,62 рубля, сообщает ПРАЙМ со ссылкой на данные Московской Биржи.

Ранее News.ru писал, что глава ФРС США Джером Пауэлл может потерять свою должность. Президент США Дональд Трамп намекнул на его возможное увольнение, хотя, по словам ряда источников, пока не планирует этого делать. Американский лидер считает, что политика РФС убийственна для фондового рынка и мешает развитию экономики США.