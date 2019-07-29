https://static.news.ru/photo/3a695302-b223-11e9-9133-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Заместитель директора транспортной компании «ПЭК» Вадим Филатов прокомментировал в беседе с News.ru решение Совфеда РФ одобрить строительство платных дорог на Крайнем Севере, если нет альтернативы в виде бесплатных шоссе.

По его словам, в этих районах имеется высокий спрос на логистические услуги, но отсутствие качественных и круглогодичных магистралей делает невозможным организацию стабильной системы доставки грузов в эти регионы автотранспортом.

У нашей компании есть 200 отделений в регионах, при этом в районах, приравненных к Крайнему Северу, — 9 отделений. Всего таких субъектов в нашей стране 21. То есть мы не охватываем даже половину таких регионов, а хотели бы работать во всех. Дальнейшему расширению препятствует в том числе и отсутствие нормальных круглогодичных дорог, — объяснил сотрудник предприятия.

Он добавил, что найти инвесторов в условиях Крайнего Севера будет очень тяжело. Филатов упомянул, что строительство новых дорог не входит в нацпроект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (до 2024 года). Из 4,7 трлн рублей программы 93% потратят на ремонт уже существующих трасс.

Однако сейчас ведётся активная работа над вариантом Международного транспортного маршрута «Европа — Западный Китай», продолжает Филатов, в рамках которого должны быть модернизированы или построены несколько участков. Например, трасса Москва — Нижний Новгород — Казань, объезд Тольятти, мост через Волгу и другие.

Это масштабный международный проект, обладающий колоссальным экономическим потенциалом. Об аналогичных проектах в сфере дорожного строительства для регионов Крайнего Севера также нужно задуматься. Лучше платная, но качественная дорога, чем трасса, которая есть на карте, но по которой невозможно проехать, — резюмировал Филатов.

Похожее мнение в разговоре с News.ru высказал начальник отдела российского экспедирования логистической компании «ДАКСЕР» Алексей Черкашин — на Крайнем Севере с дорогами всё обстоит непросто.

Авиасообщение или зимник являются для многих единственными способами перемещения. В то же время на Крайний Север идёт большой поток грузов, связанных с геодезией, добычей и переработкой продуктов нефтегазовой отрасли, — уверен сотрудник предприятия.

Наличие дорог, пусть даже платных, может стать хорошей альтернативой имеющимся вариантам. Такая транспортная артерия позволит активнее развивать и осваивать Крайний Север, резюмировал Черкашин.

Ранее News.ru сообщал, что лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил построить новые дороги от Европы до Тихого океана. По его мнению, это поможет увеличить товарообмен между Старым светом и Азией.