Реорганизация «Открытия» лишила гарантий кредиторов UTair

https://news.ru/storage/news/f2606471e666382c3cc3d78baf183e4e/53ea4f38-159b-487b-98c4-081952174d66_850.jpg Leonid Faerberg/Transport Photo Images/Global Look Press

Кредиторы авиакомпании UTair остались без госгарантии на 9,4 млрд рублей. Причиной стала реорганизация Ханты-Мансийского банка «Открытие», который присоединился к банку «ФК Открытие».

Как сообщает агентство РБК со ссылкой на Минфин РФ, госгарантия UTair в размере 9,4 млрд рублей была прекращена по причине нарушений бенефициаром условий договора. Обращений с просьбой продлить срок гарантий в ведомство не поступало.

В 2015 году авиакомпания Utair занималась вопросами реструктуризации задолженностей. В результате было заключено два соглашения с синдикатом из одиннадцати банков — семилетний кредит на 18,9 млрд рублей и кредит на 24,1 млрд рублей на двенадцать лет. Первый кредит был обеспечен госгарантиями на 50% в объёме 9,45 млрд рублей, сообщают источники агентства.

По их словам, в договоре существует пункт, согласно которому обязательства гаранта, которым выступает Минфин РФ, прекращаются в случае если права и обязанности по тем или иным основаниям переходят к другому лицу, в том числе и в случае реорганизации, без предварительного согласия гаранта в письменном виде.

В августе 2016 года Ханты-Мансийский банк «Открытие» вошёл в состав банка «ФК Открытие», в результате чего Минфин прекратил гарантию по формальным признакам. В итоге все остальные участники банковского синдиката лишились половины обеспечения по семилетнему кредиту.

Как ранее писал News.ru, авиаперевозчик UTair приостановил выплаты по семилетним кредитным обязательствам. Это часть стратегии компании по реструктуризации долгов.