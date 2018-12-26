USD  68.4073 EUR  77.8886
GOLD1,273 $   Brent50.46 $ Bitcoin3,873.64 $
МОСКВА-9°C11:07
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. экономика

Реорганизация «Открытия» лишила гарантий кредиторов UTair

Leonid Faerberg/Transport Photo Images/Global Look Press

экономика [ версия для печати ]

Кредиторы авиакомпании UTair остались без госгарантии на 9,4 млрд рублей. Причиной стала реорганизация Ханты-Мансийского банка «Открытие», который присоединился к банку «ФК Открытие».

Как сообщает агентство РБК со ссылкой на Минфин РФ, госгарантия UTair в размере 9,4 млрд рублей была прекращена по причине нарушений бенефициаром условий договора. Обращений с просьбой продлить срок гарантий в ведомство не поступало.

В 2015 году авиакомпания Utair занималась вопросами реструктуризации задолженностей. В результате было заключено два соглашения с синдикатом из одиннадцати банков — семилетний кредит на 18,9 млрд рублей и кредит на 24,1 млрд рублей на двенадцать лет. Первый кредит был обеспечен госгарантиями на 50% в объёме 9,45 млрд рублей, сообщают источники агентства.

По их словам, в договоре существует пункт, согласно которому обязательства гаранта, которым выступает Минфин РФ, прекращаются в случае если права и обязанности по тем или иным основаниям переходят к другому лицу, в том числе и в случае реорганизации, без предварительного согласия гаранта в письменном виде.

В августе 2016 года Ханты-Мансийский банк «Открытие» вошёл в состав банка «ФК Открытие», в результате чего Минфин прекратил гарантию по формальным признакам. В итоге все остальные участники банковского синдиката лишились половины обеспечения по семилетнему кредиту.

Как ранее писал News.ru, авиаперевозчик UTair приостановил выплаты по семилетним кредитным обязательствам. Это часть стратегии компании по реструктуризации долгов.


#открытие #кредиты #UTair #гарантии
самое читаемое
в мире
Посольство РФ ответило на поздравление Мэй
спорт
Чайковская задалась вопросом о будущем Медведевой

читайте также
экономика 16:10, 21 декабря 2018
Utair временно перестала платить по части кредитов
экономика 11:47, 18 августа 2018
UTair сообщила об убытках
Лента новостей
технологии 11:06
Построен третий опытный самолёт МС-21300
здоровье 11:05
Россияне нервничают из-за экономической ситуации в стране
культура 10:54
Минкульт наградил Московский Музей Победы
в мире 10:52
Распечатанный на 3D-принтере мост установили в Китае
общество 10:49
Суд продлил ограничения младшей сестре Хачатурян
Другие новости
экономика 10:48
Курс рубля снижается на открытии торгов
экономика 10:23
Китайская компания наладила поставки зерна из Приморья
экономика 09:57
РФ и КНР изучают вопрос поставок СПГ с Сахалина в Китай
экономика 09:34
Россияне предпочитают платить штрафы сразу и со скидкой
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top