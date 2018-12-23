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Renault укрепила позиции на китайском рынке электромобилей

Petr Mlch/CTK/Global Look Press

экономика [ версия для печати ]

Французский автомобильный производитель Renault купил крупную долю в подразделении китайского концерна JMCG. Специализацией китайской компании является производство электрокаров.

Подразделение китайской компании — JMEV — стало совместным проектом JMCG и Renault. Представитель Renault Франсуа Провост отметил, что благодаря совершённой сделке французский бренд сможет занять прочные позиции на внутреннем рынке электромобилей Китая, сообщает ПРАЙМ.

На Китай приходится почти половина всех мировых продаж электрокаров.

Ранее News.ru сообщал, что производитель велосипедов Biomega из Дании представил свой первый автомобиль. Причём компания пошла в ногу со временем и выпустила сразу электрокар. Модель получила название SIN — в честь Сингапура. Максимальная скорость, которую может развить электромобиль, составляет 130 км/ч.


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