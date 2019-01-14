На ремонт зданий Госдумы уйдут миллиарды рублей из бюджета

https://news.ru/storage/news/a76ef0469671b77e284e50cd56acf9e5/164d60da-d57c-40df-b93b-8dd86cf48eb6_850.jpg Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Реконструкция зданий Госдумы и Совета Федерации обойдется в 7 миллиардов рублей. Ремонтные работы будут завершены в 2020 году.

Газета «Коммерсант» со ссылкой на федеральную адресную инвестиционную программу (ФАИП) отмечает, что на комплекс зданий Госдумы на Охотном Ряду будет потрачено 3,4 миллиарда рублей. При этом строительство нового корпуса Совета Федерации на улице Петровка в центре Москвы обойдётся еще в 2,85 миллиарда рублей. Таким образом, на реконструкцию будет потрачено в 7 раз больше средств, чем предполагалось ранее. Деньги на проведение работ будут выделены из федерального бюджета.

Кроме того, еще 1 миллиард рублей планируется потратить на реконструкцию архитектурного памятника «Палаты Троекуровых» на Охотном ряду. Там разместятся два комитета нижней палаты российского парламента. Средства будут выделены из бюджета Москвы.

Ранее News.ru писал о том, что Правительство утвердило распоряжение о бюджетных ассигнованиях в 2019–2021 годах на восстановление восьми объектов культуры в субъектах Федерации. Реконструкция коснётся учреждений в Бурятии, Северной Осетии, Хакасии, Удмуртии, Забайкалье, Мурманской, Омской и Псковской областях. Общий объём финансирования составит 3161,1 миллиона рублей.