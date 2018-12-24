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Рекордный объём денег вывели из России зарубежные фонды

Stefan Kiefer /imagebroker.com/ Global Look Press

экономика [ версия для печати ]

Международные инвесторы в 2018 году вывели из российских фондов рекордное за пять лет количество средств. Суммарный отток стал одним из самых худших показателей среди фондов развивающихся стран.

По данным Bank of America, отток средств инвесторов из ориентированных на российский рынок фондов за последние три недели составил $330 млн. Всего за год из российских фондов вывели свыше $1 млрд. Больше фонды теряли только в 2013 году — $3,1 млрд, пишет «Коммерсант».

Издание отмечает, что негативный настрой иностранных инвесторов по отношению к России сохранялся большую часть 2018 года и был вызван геополитическим фоном вокруг страны: санкции, а в конце года — цены на нефть.

Лишь в январе российские фонды зафиксировали приток инвестиций — более $0,5 млрд, но впоследствии рынок накрыли две мощные волны оттока. Весной иностранные инвесторы вывели $700 млн, а осенью начался новый исход инвесторов, продолжающийся до настоящего времени.

Несмотря на бегство иностранных инвесторов, фондовые индикаторы российского рынка акций оказались в числе лучших. Так, рассчитываемый в рублях индекс Мосбиржи прибавил более 11%, долларовый индекс РТС снизился лишь на 7%. Большинство других фондовых индексов развивающихся стран потеряли с начала года 10—28%. Европейские индексы снизились на 16—20%, а американские — в пределах 8%.

Как писал News.ru, по данным ЦБ, чистый отток капитала из России в январе — ноябре вырос в 3,3 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил $58,5 млрд. При этом, как заявлял управляющий директор по денежному рынку Московской биржи Игорь Марич, доля иностранных инвесторов на российском рынке не сокращается, несмотря на санкционную политику Запада.


#капитал #отток
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