Рекордные поставки газа в Европу обеспечил «Северный поток»

https://news.ru/storage/news/17c4a193c0aae58a79dbe1369a78ce50/d67c0ee5-880d-4674-b659-0862928ae1d5_850.jpg Stefan Sauer/dpa/Global Look Press

Компания Nord Stream AG в 2018 году поставила потребителям Европы 58,8 млрд куб. м природного газа по газопроводу «Северный поток». Это на 15% превышает показатель 2017 года, когда было транспортировано 51,1 млрд куб. м.

С начала эксплуатации газопровода, соединяющего Россию и Германию по дну Балтийского моря, показатель его загрузки в 2018 году является рекордным, сообщает компания-оператор «Северного потока».

Всего с ноября 2011 года по декабрь 2018 года компания Nord Stream AG обеспечила транспортировку в Европу 264,1 млрд куб. м газа.

Ранее News.ru сообщал, что посол США в Германии Ричард Гренелл направил немецким компаниям письма, в которых предупредил их о возможных санкциях, если они будут поддерживать реализацию «Северного потока — 2». Дипломат заявил, что газопровод «несёт серьёзные геополитические последствия» для европейских союзников и партнёров Вашингтона.