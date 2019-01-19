Рекордные поставки газа в Европу обеспечил «Северный поток»

Компания Nord Stream AG в 2018 году поставила потребителям Европы 58,8 млрд куб. м природного газа по газопроводу «Северный поток». Это на 15% превышает показатель 2017 года, когда было транспортировано 51,1 млрд куб. м.
С начала эксплуатации газопровода, соединяющего Россию и Германию по дну Балтийского моря, показатель его загрузки в 2018 году является рекордным, сообщает компания-оператор «Северного потока».
Всего с ноября 2011 года по декабрь 2018 года компания Nord Stream AG обеспечила транспортировку в Европу 264,1 млрд куб. м газа.
Ранее News.ru сообщал, что посол США в Германии Ричард Гренелл направил немецким компаниям письма, в которых предупредил их о возможных санкциях, если они будут поддерживать реализацию «Северного потока — 2». Дипломат заявил, что газопровод «несёт серьёзные геополитические последствия» для европейских союзников и партнёров Вашингтона.