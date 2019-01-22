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Компаниям пересчитали ступеньки рейтинга

Elaine Thompson/AP/TASS

экономика [ версия для печати ]
Ведущие российские бренды котируются в мире всё меньше

В обновлённый рейтинг 500 самых дорогих мировых брендов, рассчитываемый консалтинговой компанией Brand Finance, попали лишь три компании из России. Сбербанк в нём на 139-м месте (минус десять позиций за год), «Газпром» и ЛУКОЙЛ свои показатели улучшили, оказавшись на 242-й и 356-й строчках соответственно (год назад - на 317-й и 367-й). Слабое представительство РФ связано с неблагоприятными рыночными условиями и политическими факторами, поясняют опрошенные News.ru эксперты.

Самой дорогой торговой маркой мира вновь стала компания Amazon, ценность бренда которой эксперты оценили в $187,9 млрд (рост — на 24,6%). На второй и третьей позициях — Apple ($153,6 млрд, +5%) и Google ($142,7 млрд, +18,1%). В целом в Топ-10 представлено семь компаний из США (помимо упомянутых выше это Microsoft, AT&T, Facebook и Verizon), два банка из Китая (ICBC и China Construction Bank) и одна компания из Южной Кореи — Samsung, расположившаяся на четвёртой строчке.

Стоимость брендов за пределами Топ-100 не раскрывается

При этом Samsung — единственный в десятке, бренд которого за год подешевел (на 1,1% до $91,2 млрд). Заметим, что Brand Finance в своём отчёте не раскрывает стоимость компаний за пределами первой сотни. 

stefan zeitz/imago stock&people/Global Look Press

Также Brand Finance рассчитал отдельный индекс глав компаний, демонстрирующий, «насколько хороши они в качестве бренд-менеджеров». Первое место досталось главе Amazon Джеффу Безосу. Единственный россиянин в списке — глава Сбербанка Герман Греф, у которого 69-я строчка.

Негативные факторы

В прежние времена российских компаний было больше в рейтинге. Например, в 2015 году в него ещё входил сотовый оператор МТС, занявший тогда 437-е место, но в 2016-м выбыл и он. Ещё раньше та же участь постигла операторов «МегаФон» и «Билайн», ритейлера «Магнит» и банк ВТБ. Отечественные марки до общепризнанных стандартов не дотягивают, признают эксперты. Их нынешнее состояние обусловлено целым рядом факторов. В первую очередь, это негативный внешний фон, ухудшение макроэкономической ситуации, отток капитала и инвесторов с внутреннего рынка.

«Дело в том, что за последние годы наш фондовый рынок очень сильно просел. Сам по себе он считается недооценённым, плюс, рубль резко ослаб по отношению к евро и доллару. Кроме того, российская экономика находится на грани стагнации. Если в 2000 году она росла по 7% в год, опережая по темпам мировую, то сейчас явно недотягивает до общего уровня», — поясняет News.ru финансовый аналитик FxPro Александр Купцикевич.

Соответственно, продолжает он, многие российские компании утратили привлекательность для акционеров, что привело сокращению финансовых показателей в долларовом выражении. Впрочем, трое пока держатся: преимущество ЛУКОЙЛа — в крепком, узнаваемом бренде, Сбербанк отыгрывается за счёт большого числа отделений по всей стране, а «Газпром» — за счёт серьёзной вовлечённости в международную энергетическую инфраструктуру и проекты, за счёт поставок в Европу, в Германию.

При этом, добавим, у главного российского госбанка очень высокие политические риски, — на него в любой момент может быть возложено решение проблем других кредитных организаций. 


#сбербанк #РЕЙТИНГ #Газпром #инфографика #Лукойл #бренды #мировые #российские
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