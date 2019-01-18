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Регионы снижают вложения в экономику

Юрий Смитюк/ТАСС эксклюзивы

экономика [ версия для печати ]
Это жертва ради исполнения «майских указов» и уплаты долгов

Инвестиции регионов сократились на 45% за неполный 2018 год, следует из материалов правительства, с которыми ознакомился News.ru. В ноябре они составляли 732,2 млрд рублей, или всего 8,4% от расходов бюджетов. Это в полтора раза меньше, чем в 2017 году. Спад инвестиций регионов — следствие исполнения «новых майских указов» Путина и выплат по долгам, считают эксперты.

Российские регионы уже третий год подряд сокращают долю инвестиций в экономику в отношении к расходам своих бюджетов. Этот показатель может оказаться минимальным за последние пять лет. Предыдущий «антирекорд» был в 2014-м, когда доля инвестиций в расходах субъектов составляла 10,9%. Под конец прошлого года она равнялась 8,4%, подсчитали в правительстве по состоянию на ноябрь. Оказалось, что уменьшается и объём инвестиций в экономику, выяснил News.ru. Спад составляет 45% к 2017 году, когда вложения равнялись 1,34 трлн рублей. Озабоченность такой динамикой высказывала заместитель председателя правительства Татьяна Голикова.

В позапрошлом году на два последних месяца — ноябрь и декабрь пришлось почти 40,2% от всех капитальных расходов («капекс») за 2017-й, вспоминает младший директор по корпоративным и суверенным рейтингам «Эксперт РА» Александр Шураков. В другие годы, в том числе и в 2018, ситуация аналогичная, отмечает он. Объём инвестиций за 10 месяцев 2018 года примерно сопоставим с капрасходами за 10 месяцев 2017-го, рассуждает Шураков, так что по факту «катастрофического снижения» в 2018 году не будет.

Основной источник пополнения региональных бюджетов — это поступления от налога на прибыль компаний и НДФЛ, тогда как федеральный бюджет пополняется преимущественно за счёт нефтегазовых доходов и поступлений от НДС, указывает главный аналитик «БКС Премьер» Антон Покатович. При этом поступления в региональные бюджеты являются гораздо скромнее — порядка 40%, нежели в федеральный. Ранее, если региону не хватало денег на выполнение своих обязательств, он получал субсидирование из федерального бюджета. На фоне сокращения межбюджетных трансфертов из федерального бюджета и роста долгов, связанных с «майскими указами» президента Путина в 2018 году, многие регионы были вынуждены брать кредиты.

«В прошлом году у регионов было несколько вариантов — либо расплачиваться по долгам, снижая долговую нагрузку, либо секвестировать инвестиционные программы. Поскольку долговая нагрузка регионов по отношению к налоговым доходам снизилась в прошлом году с 30−35% до 27%, то очевидно, что выбирали второй вариант», — рассуждает Покатович.

Действия регионов полностью соответствуют общегосударственному лейтмотиву — макроэкономическая стабильность превыше всего, продолжает аналитик. В результате их бюджетная политика находится в жёстких рамках, которые не позволяют пожертвовать даже частью текущих расходов.

«Разгонять» эконмический рост в России хотя и собираются за счёт роста объемов государственных инвестиций, с высокой вероятностью этот процесс будет происходить в традиционном для страны ключе — федеральный бюджет будет почти единолично размещать деньги для осуществления капвложений, убеждён Покатович.

Впрочем, оговаривается он, прогнозировать дальнейшее снижение доли инвестиций можно с большой осторожностью, так как по итогам 2018 года консолидированный бюджет регионов впервые за последние несколько лет был исполнен с профицитом в 505 млрд рублей. При этом одним из основных источников средств для инвестиций теперь являются национальные проекты, на которые в 2019 году Минфин планирует направить 600 млрд рублей, отмечает аналитик.


#регионы #долги #инфографика #майскиеуказы
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