Власти регионов, участвующих в пилотном проекте по борьбе с бедностью, приготовили ряд предложений для Минтруда. В частности, озвучена инициатива создать региональные реестры людей с доходами ниже прожиточного минимума, а также систему мониторинга уровня жизни населения.
Кроме того, проведен анализ возможности сокращения бедности за счёт реализации мер в сферах занятости, здравоохранения и образования. Регионы выявили основные факторы и причины бедности семей с детьми-инвалидами. Среди них уровень доходов, расходов на медицинский уход и меры реабилитации, уровень образования, занятости, безработицы и участие в программах социальной поддержки.
В настоящее время Минтруд анализирует региональные отчёты. Документы будут рассмотрены на заседании рабочей группы, передаёт
Как ранее писал News.ru, исследование «Национальной ассоциации коллекторских агентств» (СРО НАПКА) показало, что для выплаты задолженности по кредитам среднему российскому заёмщику нужно 11 ежемесячных зарплат. Показатель вырос по сравнению с данными за 2014 год в 1,5 раза.