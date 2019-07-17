https://static.news.ru/photo/aa744c9a-a884-11e9-9319-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Власти регионов, участвующих в пилотном проекте по борьбе с бедностью, приготовили ряд предложений для Минтруда. В частности, озвучена инициатива создать региональные реестры людей с доходами ниже прожиточного минимума, а также систему мониторинга уровня жизни населения.

Кроме того, проведен анализ возможности сокращения бедности за счёт реализации мер в сферах занятости, здравоохранения и образования. Регионы выявили основные факторы и причины бедности семей с детьми-инвалидами. Среди них уровень доходов, расходов на медицинский уход и меры реабилитации, уровень образования, занятости, безработицы и участие в программах социальной поддержки.

В настоящее время Минтруд анализирует региональные отчёты. Документы будут рассмотрены на заседании рабочей группы, передаёт ТАСС .

Как ранее писал News.ru, исследование «Национальной ассоциации коллекторских агентств» (СРО НАПКА) показало, что для выплаты задолженности по кредитам среднему российскому заёмщику нужно 11 ежемесячных зарплат. Показатель вырос по сравнению с данными за 2014 год в 1,5 раза.