Фото: Evguenii Matveev/Global Look Press

Оплата подарочных наборов для новорождённых может быть возложена на регионы. Это следует из подготовленного Минпромторгом проекта рекомендаций.

В документе указывается, что образцовый подарок новорождённому должен содержать 28 наименований, в том числе одежду, косметику и ряд специальных приспособлений, включая подогреватель молока. Отмечается, что точный перечень предметов будут решать власти регионов с учётом местной специфики и рекомендаций экспертов.

В Минпромторге посчитали, что каждый такой набор обойдётся как минимум в 10 тысяч рублей. По экспертным оценкам, при такой стоимости в бюджетах каждого региона придётся найти от 5,2 млн до 1,3 млрд рублей. Специалисты отмечают, что это может стать серьёзным бременем для некоторых субъектов России, пишет газета «Известия».

Подарки новорождённым предусмотрены планом мероприятий «Десятилетия детства». В ряде регионов такие наборы молодым родителям уже вручают.

Как ранее писал News.ru, в Калининградской области родителям миллионного жителя вручили ключи от нового автомобиля Kia Sportage. В семье Алексея и Екатерины Егорцевых появилась двойня — мальчик Макар и девочка Кира. Именно дочь стала юбилейной жительницей самого западного субъекта РФ.

 

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