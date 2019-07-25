https://static.news.ru/photo/556a4464-af5c-11e9-9e87-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Evguenii Matveev/Global Look Press

Оплата подарочных наборов для новорождённых может быть возложена на регионы. Это следует из подготовленного Минпромторгом проекта рекомендаций.

В документе указывается, что образцовый подарок новорождённому должен содержать 28 наименований, в том числе одежду, косметику и ряд специальных приспособлений, включая подогреватель молока. Отмечается, что точный перечень предметов будут решать власти регионов с учётом местной специфики и рекомендаций экспертов.

В Минпромторге посчитали, что каждый такой набор обойдётся как минимум в 10 тысяч рублей. По экспертным оценкам, при такой стоимости в бюджетах каждого региона придётся найти от 5,2 млн до 1,3 млрд рублей. Специалисты отмечают, что это может стать серьёзным бременем для некоторых субъектов России, пишет газета « Известия ».

Подарки новорождённым предусмотрены планом мероприятий «Десятилетия детства». В ряде регионов такие наборы молодым родителям уже вручают.

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