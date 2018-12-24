Названы регионы с наибольшим числом должников перед банками

https://news.ru/storage/news/c04c5de9417f6bf1a7d436a615fcf21d/80fb9aa5-0450-4884-b68a-b327768e463e_850.jpg Anton Belitsky/Russian Look/Global Look Press

Наиболее высокий уровень закредитованности населения среди регионов России зафиксирован в Калмыкии, самый низкий — в Крыму. При этом аналитики отмечают, что темпы прироста розничных кредитов сильно увеличились в последние годы, а уровень роста зарплат незначителен.

Такая динамика ведёт к повышению кредитной нагрузки на жителей России. Об этом говорят результаты исследования РИА Новости.

В основу рейтинга легли данные Росстата и Центробанка РФ. Учитывался уровень задолженности граждан перед различными банками и его отношение к годовой заработной плате после вычета НДФЛ.

Данные Центробанка свидетельствуют, что общая задолженность россиян перед банками на 1 ноября 2018 года составляет 14,4 трлн рублей. Это более чем на 22% больше, чем в прошлом году. Кредитная нагрузка на каждого трудоустроенного жителя страны составляет 199 тысяч рублей, что на 36 тысяч больше прошлогоднего показателя. Средний уровень закредитованности в РФ примерно равен 45%.

Меньше всего кредитов берут жители Крыма и Севастополя. Основной причиной этого называется тот факт, что многие крупные банки не работают на данных территориях. На третьем месте находится Ингушетия. Далее идут Дагестан, Чечня, Чукотка, Москва, Камчатский край, Сахалинская и Магаданская области.

Больше всего берут кредитов в Калмыкии, Адыгее, Чувашии, Курганской области и Республике Тыва. Калмыкия занимает последнее место с большим отрывом. Там закредитованность составляет 83%.

Ранее News.ru сообщал, что Банк России повысит на 30% надбавки к коэффициентам риска по потребительским кредитам. Меры начнут действовать с 1 апреля 2019 года. Это решение приведёт к увеличению расходов на создание резервов по выданным ссудам, что делает кредитование менее выгодным.