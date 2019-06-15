https://static.news.ru/photo/584aba4c-8e8c-11e9-8476-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Russian Government/via Globallookpress.com

Правительство России назначило регионам со слабой экономикой кураторов из числа федеральных министров. Субъекты распределили между членами кабмина в письме премьеру страны Дмитрию Медведеву. На документе стоит резолюция «Согласен».

Первые десять регионов, которые нуждаются в помощи, назвали в Минэкономразвития. Они продемонстрировали худшие показатели по четырём пунктам: среднедушевой доход жителей, доля населения с доходами ниже прожиточного минимума, безработица и инвестиции в основной капитал, пишут « Ведомости ».

Кабмин составит программы развития для каждого региона, а кураторам предстоит синхронизировать работу всех ведомств и определить наиболее важные проекты. Контролировать процесс будет Виталий Мутко.

Главу Минэкономразвития Максима Орешкина назначили курировать вопросы Алтая, Карелии и Тувы. Министру финансов Антону Силуанову досталась Курганская область, руководителю Минсельхоза Дмитрию Патрушеву — Адыгея, министру строительства Владимиру Якушеву — Республика Марий Эл, глава Минтруда Максим Топилин займётся проблемами Алтайского края, глава Минпромторга Денис Мантуров — Псковской областью и Чувашией, глава МПР Дмитрий Кобылкин — Калмыкией, передаёт РИА Новости .

Ранее News.ru сообщал, что Медведев назначил Ольгу Гатагову новым заместителем главы Минсельхоза. Соответствующий указ опубликован на официальном сайте правительства.