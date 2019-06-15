Правительство России назначило регионам со слабой экономикой кураторов из числа федеральных министров. Субъекты распределили между членами кабмина в письме премьеру страны Дмитрию Медведеву. На документе стоит резолюция «Согласен».
Первые десять регионов, которые нуждаются в помощи, назвали в Минэкономразвития. Они продемонстрировали худшие показатели по четырём пунктам: среднедушевой доход жителей, доля населения с доходами ниже прожиточного минимума, безработица и инвестиции в основной капитал, пишут «
Кабмин составит программы развития для каждого региона, а кураторам предстоит синхронизировать работу всех ведомств и определить наиболее важные проекты. Контролировать процесс будет Виталий Мутко.
Главу Минэкономразвития Максима Орешкина назначили курировать вопросы Алтая, Карелии и Тувы. Министру финансов Антону Силуанову досталась Курганская область, руководителю Минсельхоза Дмитрию Патрушеву — Адыгея, министру строительства Владимиру Якушеву — Республика Марий Эл, глава Минтруда Максим Топилин займётся проблемами Алтайского края, глава Минпромторга Денис Мантуров — Псковской областью и Чувашией, глава МПР Дмитрий Кобылкин — Калмыкией, передаёт
Ранее News.ru сообщал, что Медведев назначил Ольгу Гатагову новым заместителем главы Минсельхоза. Соответствующий указ опубликован на официальном сайте правительства.