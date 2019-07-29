https://static.news.ru/photo/a588663a-b1cb-11e9-ae10-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

В России может появиться реестр клиентов банков, которым отказали в обслуживании из-за подозрений в отмывании средств. Такие предложения содержатся в заключении НП «Национальный совет финансового рынка» на проект закона Минфина страны, который призван устранить необоснованные блокировки.

Одно из ключевых предложений банковского сообщества — создание полноценного реестра «отказников» с указанием всех причин блокировки и списка банков, которые разорвали с таким клиентом договорные отношения.

По мнению руководства Национального совета финансового рынка, оператором реестра мог бы стать Центробанк, который отвечал за формирование списка, анализ с целью выявления высокорискованных нарушителей и доведение содержания до поднадзорных, сообщают « Известия ».

Существование такого реестра позволит банкам более эффективно выявлять подозрительных лиц, а не клиентов, подходящих под условные критерии, а также быстрее исключать из списка оправдавшихся, — уверен заместитель главы НСФР Александр Наумов.

Ранее News.ru сообщал, что Комитет Госдумы по финансовому рынку планирует вынести на рассмотрение депутатов во втором чтении законопроект, который усиливает санкции против банков за нарушение антиотмывочного закона.

Так, минимальный штраф составит 100 тысяч рублей, а в случае неустранения выявленных нарушений — миллион рублей. Сейчас за подобное нарушение кредитными организациями предусмотрен штраф в размере до 0,1% минимального размера уставного капитала (от 90 тысяч до 1 миллиона рублей) либо ограничение проведения отдельных операций.