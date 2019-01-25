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Реальные доходы россиян падают пятый год подряд

Central Partnership/Global Look Press

экономика [ версия для печати ]

Реальные доходы граждан России в 2018 году сократились на 0,2%. Об этом сообщается в докладе Росстата.

Вопреки прогнозу Минэкономразвития о росте показателя, реальные доходы населения снизились, сообщает статистическое ведомство. Негативная динамика сохраняется даже с учётом единовременной выплаты пенсионерам в размере пяти тысяч рублей, которая была произведена в январе 2017 года.

Под реально располагаемыми денежными доходами подразумеваются средства за вычетом обязательных платежей, скорректированные на инфляцию. Их рост отмечался в последний раз в 2013 году, когда они увеличились на 4%.

МЭР прогнозировало рост показателя в 2018 году на 3,4%.

В то же время рост реальных заработных плат в РФ по итогам 2018 года ускорился до 6,8% с 2,9% годом ранее. Среднемесячная начисленная заработная плата в РФ в номинальном выражении увеличилась в 2018 году на 9,9% и достигла 43,4 тыс. рублей.

В 2019 году МЭР ожидает снижение показателя до 1,4%.

Как ранее сообщал News.ru, по результатам опроса центра «Ромир», десятая часть работающих граждан РФ заявили о том, что их зарплата выросла в 2018 году.


#росстат #доходы #статистика #население
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