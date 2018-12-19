Реальные доходы населения упали в ноябре почти на 3%

https://news.ru/storage/news/4bf94755564aedbefd2cd1a91ec1bb07/beb33574-c904-45b1-9326-6bc9b409bc9f_850.jpg Сергей Лантюхов/News.ru

Реально располагаемые доходы населения сократились в ноябре на 2,9% по сравнению с показателем октября. Такая информация следует из материалов Росстата.

В то же время денежные доходы россиян в ноябре 2018 года выросли на 3% к ноябрю прошлого года, составив 32 322 рубля. За 11 месяцев текущего года снижение доходов составило 2,9%, отмечают в ведомстве

Среднемесячная зарплата в ноябре 2018 года составила 42 750 рублей, увеличившись на 8,6% в номинальном и на 4,6% в реальном выражении к ноябрю 2017 года. По сравнению с октябрём текущего года рост составил 1% в номинальном и 0,5% в реальном выражении.

В то же время в РФ сократилось число безработных. По оценке Росстата, в ноябре их количество составило более 3,65 млн человек (4,8% экономически активного населения). Сокращение к аналогичному периоду прошлого года составило 6%.

На учёте в государственных учреждениях службы занятости населения зарегистрировано около 700 тыс. человек, из этого числа 600 тыс. человек получали пособие по безработице, сообщает Росстат.