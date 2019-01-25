РБК создаст своё кредитное агентство

Медиахолдинг РБК планирует создать своё кредитное рейтинговое агентство. Оно получит название «Национальные Кредитные Рейтинги» (НКР).
Агентство начнёт работу после того, как ЦБ внесёт необходимые данные в соответствующий реестр. С юридической точки зрения организация будет являться «дочкой» ПАО «РБК». Генеральным директором агентства будет бывший руководитель группы рейтингов финансовых институтов АКРА Кирилл Лукашук. Он также работал в московском представительстве S&P и в Центре рейтингового консультирования (ЦРК) Газпромбанка.
Как сообщает РБК, состав совета директоров НКР будет состоять из пяти человек.
По словам будущего руководителя агентства, стратегия развития НКР предусматривает увеличение объёма рейтингового рынка, в этой связи среди первоочередных задач компании стоит цель завоевать существенную долю отрасли.
Как ранее писал News.ru, совет директоров Аналитического кредитного рейтингового агентства обратился к предпринимателю Рубену Варданяну с предложением стать членом совета директоров агентства. Принципиальное согласие бизнесмена получено, сообщает пресс-служба организации.