Развитие Севморпути обойдётся в 900 млрд рублей

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Федеральное агентство морского и речного транспорта (Росморречфлот) подготовило план развития Северного морского пути (СМП) на 2019−2024 годы. Согласно документу, на эти цели планируется выделить 905,6 млрд рублей.

Как сообщает газета «Коммерсант», из этого объёма средств деньги из федерального бюджета должны составить 305 млрд рублей. Оставшуюся сумму в 600,6 млрд рублей должно покрыть внебюджетное финансирование.

Согласно проекту документа, мероприятия инфраструктурного оператора проекта — госкорпорации «Росатом» потребуют 173,7 млрд рублей в течение пяти лет. Из этого объёма 98,8 млрд рублей составят частные инвестиции.

Росморречфлоту потребуется 226,5 млрд рублей, 40,5 млрд также планируется получить из внебюджетных источников.

Проект предусматривает постройку Северного широтного хода, который соединит Северную и Свердловскую железные дороги, обеспечив выход транспортной системы к СМП. Стоимость реализации данной программы — 235,9 млрд рублей, из которых 12,7 млрд рублей из бюджета.

Федеральная программа «Морские порты» в рамках проекта оценивается в 169,6 млрд рублей, бюджетное финансирование — 901 млн рублей.

План предусматривает увеличение грузопотока к 2024 году до 81,9 млн тонн, 76,7 млн тонн из этого объёма придётся на вывоз полезных ископаемых.

Как подтвердили изданию в Минэкономразвития, документ находится на рассмотрении, а его обсуждение с заинтересованными министерствами, компаниями и регионами состоится на совещании в Росморречфлоте 23 января.