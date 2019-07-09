https://static.news.ru/photo/8d16f9fe-a262-11e9-b5eb-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Государственная программа «Развитие пенсионной системы» официально исключена из общего перечня. Её так и не утвердили.

Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. Документ размещён на официальном портале правовой информации.

Позицию, касающуюся государственной программы Российской Федерации «Развитие пенсионной системы», исключить, — говорится в распоряжении.

На сайте государственных программ её статус так и не изменился — программа «находится в стадии разработки».

Ранее News.ru писал о том, что сотни тысяч россиян оказались в сложной ситуации из-за проблем с начислением пенсии. Только в 2018 году число тех, кому Пенсионный фонд отказал в получении пенсии, составило 170,5 тысячи человек.