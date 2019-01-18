USD  66.4438 EUR  75.633
GOLD1,290 $   Brent61.38 $ Bitcoin3,637.54 $
МОСКВА1°C11:07
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. экономика

Размер среднего чека в РФ вырос в декабре почти на 20%

Лантюхов Сергей/News.ru

экономика [ версия для печати ]

Средний чек россиян за один поход в магазин увеличился в декабре на 18,2%. Такие данные следуют из проведённого холдингом «Ромир» исследования.

Размер среднего чека составил в декабре 624 рубля и стал максимальным за последние два года. Эксперты связывают это увеличение с предновогодними покупками.

Самые высокие темпы роста среднего чека отмечались на Дальнем Востоке (+27%) и на Урале (+26,5%). Существенный рост показателя произошёл также в Приволжском (+24,5%) и Сибирском (+20,3%) округах. В центральных регионах РФ чек увеличился на 18%, на северо-западе страны — на 15,9%, на юге — на 16,2%.

Наиболее высокие траты оказались у жителей столицы, за месяц они выросли на 15,6%, а сумма чека в Москве увеличилась с 713 до 824 рублей. В Санкт-Петербурге средний чек в декабре составил 801 рубль, увеличившись на 19,4%.

Рост среднего чека в гипермаркетах страны составил в декабре 19,9% к ноябрю. В магазинах среднего формата и в магазинах у дома чек увеличился на 11−14%. В небольших магазинах рост среднего чека составил 15,5%, говорится в исследовании.

Как ранее писал News.ru, расходы населения на новогодние праздники составили 1,1 трлн рублей. Об этом свидетельствуют данные совместного исследования Сбербанка и оператора фискальных данных «Платформа ОФД».


#исследование #траты #статистика #расходы #население
самое читаемое
в мире
Газета: ИГ взяло на себя трагедию в Магнитогорске
происшествия
Фекалии всплыли в Крещенской проруби в Москве

читайте также
экономика 13:23, 17 января 2019
Новогодние праздники обошлись россиянам в 1,1 трлн рублей
общество 04:14, 17 января 2019
Предновогодние траты россиян оказались рекордно низкими
экономика 16:45, 25 декабря 2018
Сбербанк оценил расходы россиян по картам
Лента новостей
в мире 11:04
Убийца мэра Гданьска хотел проникнуть в президентский дворец
происшествия 10:58
Издание Baza назвало версию взрыва в Магнитогорске
общество 10:54
Росгвардия ответила на жалобы нефтяных компаний
в мире 10:54
Американец выпрыгнул из круизного лайнера ради лайков
технологии 10:53
Авторы Mortal Kombat 11 представили дебютный геймплей
Другие новости
экономика 10:47
Курс рубля снижается на открытии торгов
экономика 09:58
Переход к системе ИПК грозит потерей миллиардов рублей
экономика 09:22
Нефть дорожает на информации о снижении добычи странами ОПЕК
экономика 06:33
Эр-Рияд вложит миллиарды в нефтехимическую отрасль РФ
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top