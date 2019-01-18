Размер среднего чека в РФ вырос в декабре почти на 20%

https://news.ru/storage/news/0bef224847b05e2b613c0d56f0e9cf56/c2da3887-ecc3-423c-b910-56e43a7ca08a_850.jpg Лантюхов Сергей/News.ru

Средний чек россиян за один поход в магазин увеличился в декабре на 18,2%. Такие данные следуют из проведённого холдингом «Ромир» исследования.

Размер среднего чека составил в декабре 624 рубля и стал максимальным за последние два года. Эксперты связывают это увеличение с предновогодними покупками.

Самые высокие темпы роста среднего чека отмечались на Дальнем Востоке (+27%) и на Урале (+26,5%). Существенный рост показателя произошёл также в Приволжском (+24,5%) и Сибирском (+20,3%) округах. В центральных регионах РФ чек увеличился на 18%, на северо-западе страны — на 15,9%, на юге — на 16,2%.

Наиболее высокие траты оказались у жителей столицы, за месяц они выросли на 15,6%, а сумма чека в Москве увеличилась с 713 до 824 рублей. В Санкт-Петербурге средний чек в декабре составил 801 рубль, увеличившись на 19,4%.

Рост среднего чека в гипермаркетах страны составил в декабре 19,9% к ноябрю. В магазинах среднего формата и в магазинах у дома чек увеличился на 11−14%. В небольших магазинах рост среднего чека составил 15,5%, говорится в исследовании.

Как ранее писал News.ru, расходы населения на новогодние праздники составили 1,1 трлн рублей. Об этом свидетельствуют данные совместного исследования Сбербанка и оператора фискальных данных «Платформа ОФД».