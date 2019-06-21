Первый заместитель руководителя аппарата правительства Сергей Приходько сообщил, что размер компенсации из-за некондиционной нефти в трубопроводе «Дружба» планируется определить до конца текущего года.
По его словам, в настоящее время согласовано формирование совместной рабочей группы для оценки убытков.
Речь идёт о реально подтверждённых потерях. Исходим из того, что фактическая сумма компенсации будет определена по итогам 2019 года с учётом реальных объёмов поставок нефти в Белоруссию и её транзита через белорусскую территорию, — отметил он.
Приходько заявил, что также была создана дорожная карта мероприятий, направленных на вытеснение загрязнённого топлива из трубопроводов и резервуарного парка.
Он добавил, что полностью возобновить транспортировку нефти в направлении Польши и Германии планируется 1 июля.
Помимо этого, предусмотрено восстановление поставок кондиционного топлива белорусской компании «Нафтан», передают «
Ранее News.ru писал, что Польша намерена потребовать от России компенсации за поставку грязной нефти. В настоящее время компания Orlen занимается оценкой понесённого ущерба.