https://static.news.ru/photo/616ff4cc-9407-11e9-99da-fa163e074e61_1024.jpg Сергей Приходько (в центре) Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Первый заместитель руководителя аппарата правительства Сергей Приходько сообщил, что размер компенсации из-за некондиционной нефти в трубопроводе «Дружба» планируется определить до конца текущего года.

По его словам, в настоящее время согласовано формирование совместной рабочей группы для оценки убытков.

Речь идёт о реально подтверждённых потерях. Исходим из того, что фактическая сумма компенсации будет определена по итогам 2019 года с учётом реальных объёмов поставок нефти в Белоруссию и её транзита через белорусскую территорию, — отметил он.

Приходько заявил, что также была создана дорожная карта мероприятий, направленных на вытеснение загрязнённого топлива из трубопроводов и резервуарного парка.

Он добавил, что полностью возобновить транспортировку нефти в направлении Польши и Германии планируется 1 июля.

Помимо этого, предусмотрено восстановление поставок кондиционного топлива белорусской компании «Нафтан», передают « Вести. Экономика ».

Ранее News.ru писал, что Польша намерена потребовать от России компенсации за поставку грязной нефти. В настоящее время компания Orlen занимается оценкой понесённого ущерба.