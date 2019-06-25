Минфин планирует выделить на военные пенсии в 2020–2022 годах на 600 млрд рублей больше нынешнего уровня.
В 2020 году на эти цели из бюджета пойдёт на 122 млрд рублей больше. В последующие два года прибавка к действующему уровню составит по 240 млрд рублей ежегодно, отмечает
Увеличение бюджетных ассигнований связано с дополнительной индексацией военных пенсий на 2%. Согласно данным Министерства финансов, после повышения военных пенсий размер выплат пенсионерам ФСБ составит 30 тысяч рублей, Минобороны — 26 тысяч рублей, МВД — 17 тысяч, уточняет
Об увеличении размера военных пенсий президент России Владимир Путин заявил в октябре прошлого года. Он сообщил, что рост в 2019 году превысит 6%, писал News.ru.
По словам главы страны, зарплаты военнослужащих с 1 октября 2019 года увеличатся на 4,3%, а военные пенсии при этом будут дополнительно проиндексированы ещё на 2%.
В Минобороны сообщили, что пенсии военным проиндексируют трижды: на 4,3% в 2019 году, на 3,8% — в 2020 году и на 4% — в 2021-м.